PicPay, la société des frères Batista, valorisée à 2,5 milliards de dollars : les actions font un bond au Nasdaq

Les actions de PicPay PICS.O , contrôlées par la famille milliardaire Batista, ont bondi de 2,6 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, évaluant la banque numérique brésilienne à 2,53 milliards de dollars.