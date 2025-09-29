PhRMA lance un site web sur les médicaments destiné directement aux consommateurs

Le groupe de pression pharmaceutique américain PhRMA a déclaré lundi qu'il lancerait un nouveau site web en janvier 2026 pour aider les patients à acheter des médicaments sur ordonnance directement auprès des fabricants, en contournant les gestionnaires de prestations pharmaceutiques et autres intermédiaires.