Phoenix Tailings rachète le développeur d'IA Machinery Partner pour accélérer son automatisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phoenix Tailings, la start-up spécialisée dans le traitement des terres rares soutenue par BMW

BMWG.DE et Sumitomo 8053.T , a racheté le développeur d'intelligence artificielle Machinery Partner dans le cadre d'une initiative visant à automatiser ses opérations.

Voici quelques détails:

• Le traitement des terres rares peut s'avérer complexe. La technologie d'IA de Machinery Partner devrait permettre à Phoenix d'augmenter son traitement de minerais de 30 % par an, en partie grâce à la prévision des pannes d'équipement.

• Les conditions financières de l'accord, conclu le 3 avril, n'ont pas été divulguées.

• Le directeur général de Machinery Partner, Clément Cazalot, est devenu directeur des opérations de Phoenix. M. Cazalot siège au conseil d'administration de Phoenix depuis 2019.

• Phoenix indique qu'elle s'attend à ce que la technologie de Machinery Partner permette à terme d'automatiser entièrement ses opérations de traitement. Cette technologie est déjà utilisée sur des centaines de sites aux États-Unis, a précisé la société.

• Phoenix utilisera cette technologie d'IA dans son usine de traitement des terres rares située à Exeter, dans le New Hampshire.