Phio Pharmaceuticals Corp devrait afficher une perte de 36 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Phio Pharmaceuticals Corp PHIO.OQ PHIO.O devrait publier ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Phio Pharmaceuticals Corp est une perte de 36 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs de la biotechnologie et de la recherche médicale est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Phio Pharmaceuticals Corp est de 14,00 $, soit environ 83,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 2,25 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 14:14 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)