Philips: va équiper l'Indonésie de salles de thérapie guidée par imagerie information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:15









(Zonebourse.com) - Philips annonce la signature d'accords avec le ministère indonésien de la Santé pour déployer à l'échelle nationale ses solutions de thérapie guidée par imagerie, dans le cadre du projet SIHREN, soutenu par la Banque mondiale.



Sélectionné à l'issue d'un appel d'offres international, Philips fournira des équipements, services et formations pour améliorer les traitements des maladies cardiovasculaires, AVC et cancers - principales causes de mortalité dans le pays.



Le projet prévoit l'installation de salles de thérapie mini-invasive dans des centaines d'hôpitaux des 38 provinces, rendant ces soins accessibles bien au-delà de Java.



Ce déploiement repose sur la plateforme Azurion, adaptée aux besoins locaux.



Selon Philips, ces techniques réduisent la douleur, les complications et la durée d'hospitalisation. Avec plus de 3 900 salariés en Indonésie, Philips confirme son ancrage local et son engagement à réduire les inégalités d'accès aux soins.





