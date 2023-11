Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: soutien financier de la fondation Bill & Melinda information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 16:04









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mardi que son programme visant à incorporer des outils d'intelligence artificielle au sein de ses équipements d'échographie obstétrique avait obtenu un nouveau financement de la part de la fondation Bill & Melinda Gates.



Ce projet vise à remédier à la pénurie mondiale de personnel de santé en mettant à la disposition des sages-femmes du matériel de diagnostic jusqu'ici réservé aux techniciens spécialisés.



Depuis le premier financement octroyé par la fondation Gates, en 2021, cette technologie déployée au Kenya a permis de prendre des décisions plus éclairées afin d'identifier les femmes enceintes les plus à risque dans des communautés rurales mal desservies.



Cette nouvelle enveloppe doit être destinée au déploiement d'un outil assisté par IA.



Philips souligne que près de 800 femmes meurent chaque jour dans le monde de complications évitables liées à la grossesse et à l'accouchement, dont près de 95% surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.



Au total, la fondation Bill & Melinda Gates a investi quelque 60 millions d'euros dans le programme.





