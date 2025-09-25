Philips s'allie à Optum pour élargir l'accès à ses solutions de suivi cardiaque ambulatoire
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 16:50
Philips annonce la signature d'un accord avec Optum Healthcare, qui permettra aux 3,4 millions de membres du réseau, répartis dans 22 États américains, d'accéder à ses solutions de suivi cardiaque ambulatoire : la télémétrie cardiaque mobile (MCOT) et le Holter prolongé ePatch.
L'intégration de ces dispositifs vise à faciliter la détection précoce des troubles cardiaques, réduire les délais de consultation chez les spécialistes et améliorer la coordination des soins entre médecins généralistes, cardiologues et hôpitaux. Les appareils, conçus pour être portés facilement au quotidien, doivent aussi favoriser l'adhésion des patients aux parcours de soins.
Julia Strandberg, directrice Connected Care chez Philips, estime que ce partenariat représente 'une avancée majeure pour offrir à encore plus de patients les soins qu'ils méritent', en apportant aux médecins des données exploitables pour améliorer les décisions cliniques.
En s'associant à Optum, Philips élargit l'accès à ses technologies innovantes auprès des assurés de divers régimes (Medicare, Medicaid, assurance privée), tout en soutenant le développement de modèles de soins basés sur la valeur.
Valeurs associées
|22,7100 EUR
|Euronext Amsterdam
|-2,99%
