Philips: rachats d'actions en vue pour 125 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Philips a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions susceptible de porter sur six millions de titres, soit un montant total qui pourrait atteindre quelque 125 millions d'euros.



Dans un avis financier, le fabricant néerlandais de matériel de santé indique que ces actions, qui sont destinées à financer les plans d'intéressement de ses salariés sur le long terme, seront acquises au cours des deuxième et troisième trimestres de l'exercice.



Le groupe précise que l'opération s'inscrit dans le cadre de l'autorisation accordée par ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 8 mai dernier.



A la Bourse de Paris, l'action Philips prenait près de 1% mercredi, surperformant un indice AEX en hausse d'environ 0,6%.





Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 20,1800 EUR Euronext Amsterdam +0,80%