Philips présente de nouvelles solutions en oncologie au congrès ASTRO
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 17:21
Philips annonce qu'à l'occasion du congrès ASTRO 2025 (qui se tiendra du 27 septembre au 1er octobre à San Francisco), il dévoilera ses nouvelles plateformes Rembra RT et Areta RT pour la simulation scanner en radiothérapie, ainsi qu'un système IRM sans hélium (BlueSeal RT).
Ces innovations visent à améliorer la précision des plans de traitement, à réduire les délais et à optimiser l'expérience patient, assure le constructeur.
Dans le détail, les scanners Rembra RT et Areta RT offrent une reconstruction d'images ultrarapide (jusqu'à 106 images/seconde), une imagerie 4D de cycle respiratoire complet et une interface tactile simplifiée. Ils incluent une garantie 'Tube for Life' et un design conçu pour 20 ans de service, apportant fiabilité et maîtrise des coûts, assure Philips.
Par ailleurs, l'outil BlueSeal RT doit faciliter des protocoles IRM dédiés à la radiothérapie, avec des examens réalisés en 10 minutes.
Selon Ioannis Panagiotelis, responsable de l'activité IRM, ces solutions permettent aux équipes de radiothérapie de planifier et simuler les traitements 'avec plus de rapidité, de précision et de confiance, tout en améliorant l'expérience patient'.
Valeurs associées
|22,9900 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,28%
A lire aussi
-
par Bertrand De Meyer Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi malgré une nouvelle salve de droits de douane imposés par Donald Trump, notamment dans le secteur pharmaceutique. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,89% à 7.864,75 points, tandis que ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,81% à 48,93 euros) Atos a signé une deuxième séance de suite dans le rouge alors que le titre grimpe de plus de 90% depuis le début de l'année. Mercredi, Atos a annoncé avoir remporté un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission ... Lire la suite
-
Au programme de ce numéro : immersion dans l’univers unique du Wu-Tang Clan avec un documentaire événement et une rencontre exclusive avec RZA. Focus aussi sur la Biennale Photoclimat, qui sensibilise au réchauffement climatique à travers la photographie. Et enfin, ... Lire la suite
-
"J'espère qu'il y en aura d'autres": Donald Trump a maintenu vendredi la pression sur son ministère de la Justice au lendemain de l'inculpation de l'ancien directeur du FBI James Comey, qu'il avait réclamée publiquement, appelant à d'autres poursuites contre ses ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer