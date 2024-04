Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Philips: partenariat stratégique avec smartQare information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Philips a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour intégrer la solution avancée de smartQare, viQtor, aux plateformes de surveillance clinique des patients de Philips.



Cette collaboration vise à permettre la prochaine génération de surveillance continue des patients à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, en commençant par l'Europe.



Avec la pénurie de personnel, le vieillissement de la population et la hausse des coûts des soins de santé, la communauté des soins de santé est contrainte de faire plus avec moins.



'Grâce aux biocapteurs portables, la surveillance continue est apparue comme une solution pour relever ces défis, contribuant à réduire la charge de travail du personnel et la durée du séjour des patients', indique Philips.



'En ouvrant notre plateforme de surveillance de classe mondiale à d'autres sociétés comme smartQare, nous pouvons créer un écosystème de surveillance des patients qui permet de redonner du temps au prestataire pour travailler sur ce qui compte et soigner ses patients en toute confiance', a ajouté Christoph Pedain, responsable de la Surveillance des patients hospitalisés chez Philips.







Valeurs associées KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Euronext Amsterdam +0.93% ROYAL PHILIPS ELE Euronext Paris -34.21%