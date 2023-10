Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Philips: le relèvement d'objectifs accueilli sans effusion information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 09:26









(CercleFinance.com) - Le titre Philips évolue sans grande direction lundi matin, les investisseurs se montrant peu impressionnés par les résultats trimestriels meilleurs que prévu du spécialiste néerlandais des équipements de santé, pas plus que par son relèvement d'objectifs annuels.



Le groupe industriel a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros au titre du troisième trimestre, en hausse de 11% sur une base comparable.



Son résultat opérationnel (Ebita) ajusté s'est quant à lui accru à 457 millions d'euros, soit une marge d'exploitation de 10,2%, contre 209 millions d'euros un an plus tôt, ce qui représentait une marge de 4,8%.



Dans un communiqué, Philips indique avoir tiré parti de la fermeté de ses prix et des mesures d'amélioration de la productivité engagées ces derniers mois.



Il a relevé ses objectifs annuels pour la seconde fois cette année, tablant désormais sur une croissance de 6% à 7% de ses ventes à périmètre comparable pour une marge opérationnelle ajustée de 10% à 11%.



Le spécialiste du matériel de santé prévoyait jusqu'ici une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable située autour de 5%, pour une marge opérationnelle (Ebita) ajustée dans le haut d'un intervalle allant de 5% à 10% non inclus.



Petit bémol, le groupe a également reconnu que certaines incertitudes perduraient dans un environnement géopolitique jugé 'volatile'.



Suite à cette publication, l'action cédait 0,3% lundi dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam, mais affiche encore une hausse de près de 30% depuis le début de l'année.





