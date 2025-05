Philips: lancement de VeriSight Pro 3D ICE en Europe information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Après son succès aux Etats-Unis, Philips fait part du lancement en Europe de son cathéter d'échocardiographie intracardiaque (ICE) VeriSight Pro 3D, 'élargissant ainsi l'accès aux procédures cardiaques mini-invasives'.



Conçu pour des procédures telles que la réparation de la valve transcathéter et la fermeture de l'appendice auriculaire gauche, VeriSight Pro offre en temps réel, une visualisation 2D et 3D haute résolution directement dans les cavités cardiaques.



'Cela permet une prise de décision clinique en toute confiance dans les interventions cardiaques structurelles et électrophysiologiques, tout en éliminant le besoin d'anesthésie générale et les risques associés', précise le groupe néerlandais.





