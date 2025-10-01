 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Philips: la Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 12:36

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Ambulanzzentrum des UKE et Philips , toutes deux allemandes.

L'opération concerne principalement le secteur de la médecine sportive.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

