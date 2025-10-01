Philips: la Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 12:36
L'opération concerne principalement le secteur de la médecine sportive.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que la position combinée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée est limitée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|23,5450 EUR
|Euronext Amsterdam
|+2,19%
A lire aussi
-
par Nick Carey et Jesus Calero Les ventes de Tesla TSLA.O ont augmenté en France et au Danemark en septembre pour la première fois cette année et ont continué à croître en Norvège et en Espagne, selon des données industrielles publiées mercredi, le modèle Y remanié ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis sont entrés mercredi en période de paralysie budgétaire, le "shutdown", avec pour conséquence le gel d'une partie de l'administration fédérale, sans aucune solution en vue dans l'immédiat au Congrès entre les républicains de Donald Trump et l'opposition ... Lire la suite
-
par Nidal al-Mughrabi Le Hamas continue d'examiner mercredi le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, a déclaré une source proche du groupe islamiste, tandis que d'autres factions palestiniennes l'ont déjà rejeté et qu'Israël ... Lire la suite
-
Le taux de chômage au Portugal a légèrement augmenté en août par rapport au mois précédent, pour s'établir à 6,1% contre 6% en juillet, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national des statistiques (Ine). Le pays comptait en août quelque ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer