Philips double son bénéfice net au T1

information fournie par Boursorama avec AFP • 06/05/2026 à 08:09

( ANP / KOEN VAN WEEL )

Le fabricant néerlandais d'électronique et d'appareils médicaux Philips a doublé mercredi son bénéfice net au premier trimestre, cherchant à tourner la page du scandale lié à des appareils de traitement de l'apnée du sommeil défectueux.

Philips a fait état d'un bénéfice net de 146 millions d'euros pour la période de janvier à mars, comparé au 72 millions enregistrés à la même période en 2025.

L'entreprise attribue cette performance à "des améliorations opérationnelles" ainsi qu'à "une baisse des charges liées à la restructuration".

"Une exécution rigoureuse est le moteur de notre progression alors que nous évoluons dans un environnement macroéconomique de plus en plus dynamique," a déclaré Roy Jakobs, directeur général de Philips, dans un communiqué.

En février, Philips a enregistré un retour au bénéfice annuel après trois années consécutives de pertes, affichant un résultat de 897 millions d'euros, dépassant les attentes.

Longtemps connu pour ses ampoules et ses téléviseurs, le géant néerlandais de l'électronique grand public a depuis recentré sa production sur les équipements médicaux.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 3,9 milliards d'euros, porté par l'Amérique du Nord et l'Europe, contre 4,1 milliards l'année dernière.

Le groupe a par ailleurs maintenu ses prévisions de croissance de son chiffre d'affaires annuel entre 3 et 4,5%.

Ces prévisions tiennent compte de l'impact des droits de douane, mais excluent les coûts potentiels liés à la saga en cours concernant ses appareils de traitement de l'apnée du sommeil, a déclaré Philips.

Le groupe reste confronté à des procédures judiciaires après un rappel, initié en 2021, d'appareils DreamStation contre l'apnée du sommeil, qui pouvaient s'arrêter de fonctionner de manière intermittente.

Philips a accepté de payer 1,1 milliard de dollars aux Etats-Unis pour mettre fin à des poursuites liées à cette affaire, mais sans admettre une quelconque responsabilité.