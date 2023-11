Philips chute : la FDA signale un problème avec une de ses machines

(AOF) - Plus fort repli de l’indice AEX, Philips perd 6,65% à 18,244 euros après une mise en garde de l'autorité sanitaire américaine (FDA) à propos d’un problème de sécurité concernant la DreamStation 2, un équipement utilisé pour le traitement de l’apnée du sommeil. Elle a récemment reçu des rapports à propos de "problèmes tels que des incendies, de la fumée, des brûlures et d'autres signes de surchauffe lors de l'utilisation de l'appareil".

"La FDA poursuit ses discussions avec l'entreprise sur les stratégies permettant d'atténuer ce problème de sécurité et informera le public en conséquence" a indiqué l'autorité.

"La FDA est déterminée à faire en sorte que ce nouveau problème de sécurité soit résolu rapidement. Nous continuerons à surveiller la façon dont l'entreprise traite ce problème, ainsi que d'autres problèmes de sécurité, afin de nous assurer qu'elle prend les mesures appropriées pour atténuer le risque pour les patients", a souligné un responsable de l'autorité sanitaire américaine.

En 2021, le groupe d'électronique spécialisé dans la santé avait lancé un important et coûteux rappel d'appareils respiratoires en raison du caractère potentiellement cancérigène du composant en mousse destiné à les insonoriser.

