Philips affiche une hausse de 3% de son CA au T3

Philips PHG.AS a annoncé mardi un chiffre d'affaires conforme aux attentes des analystes pour le troisième trimestre, la société néerlandaise de technologie médicale citant une forte performance en Amérique du Nord.

Le groupe a enregistré une hausse de 3% de son chiffre d'affaires sur la période, pour atteindre 4,3 milliards d'euros, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes selon un consensus d'entreprise.

Philips, qui réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, a indiqué au dernier trimestre que les droits de douane auraient un impact moins important après la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis.

Son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) atteint 531 millions d'euros sur le trimestre, dépassant les 484 millions attendus par les analystes.

