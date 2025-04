Philip Morris relève son objectif annuel de bénéfice annuel ajusté

AOF - EN SAVOIR PLUS

Par conséquent, l'objectif de bénéfice annuel ajusté a été révisé à la hausse. Il est désormais attendu entre 7,36 et 7,49 dollars par action, contre une précédente fourchette allant de 7,04 à 7,17 dollars.

La direction du groupe a qualifié cette performance " d'exceptionnelle " avec " un excellent chiffre d'affaires et une très forte progression des marges " grâce au tabac chauffé IQOS et ZYN, un sachet de nicotine.

(AOF) - Philip Morris International a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé l’un de ses objectifs financiers annuels. Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 1,69 dollar, soit une hausse de 12,7 % par rapport au premier trimestre 2024, là où les analystes visaient 1,6 dollar. Parallèlement, le chiffre d'affaires de l'entreprise spécialisée dans les produits du tabac a atteint 9,3 milliards de dollars, en progression de 5,8 %, ou de 10,2 % en organique.

