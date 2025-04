Philip Morris: objectifs de BPA rehaussés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 15:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Philip Morris International indique viser désormais une croissance à deux chiffres de son BPA ajusté pour 2025, attendu désormais en hausse de 12-14% à entre 7,36 et 7,49 dollars.



Sur son premier trimestre 2025, le cigarettier a vu son BPA ajusté croitre de 12,7% à 1,69 dollar (+17,3% à taux de changes constants), avec un profit opérationnel en hausse de 16,4% à 3,5 milliards de dollars.



A 9,3 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 5,8% en données totales et de 10,2% en organique, une croissance organique tirée bien davantage par l'activité sans fumée (+20,4%) que par les combustibles (+3,8%).





