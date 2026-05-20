Philip Morris nomme Massimo Andolina directeur financier

Philip Morris International a annoncé la nomination de Massimo Andolina au poste de directeur financier à compter du 1er août, en remplacement d'Emmanuel Babeau. Ce dernier, en fonction depuis mai 2020, restera au sein du groupe jusqu'au 31 mars 2027 en tant que conseiller stratégique du directeur général Jacek Olczak. Cette transition intervient alors que le groupe poursuit sa transformation vers les produits sans combustion dans un environnement de concurrence croissante.

Massimo Andolina a rejoint Philip Morris en 2008 comme directeur des opérations mondiales et occupait jusqu'à présent la présidence de la région Europe. Le groupe cherche à renforcer sa position sur les produits alternatifs au tabac traditionnel, notamment face à la concurrence des sachets de nicotine Velo commercialisés par British American Tobacco. Philip Morris mise fortement sur les produits sans fumée pour soutenir sa croissance future et réduire progressivement sa dépendance aux cigarettes classiques.

Emmanuel Babeau, ancien dirigeant de Pernod Ricard et Schneider Electric, avait notamment supervisé l'acquisition du fabricant suédois Swedish Match en 2022, une opération clé dans le développement des activités sans fumée du groupe. En avril dernier, Philip Morris avait abaissé ses prévisions annuelles de bénéfices en raison des incertitudes réglementaires autour des sachets de nicotine Zyn et du renforcement de la concurrence sur le marché des produits alternatifs au tabac.