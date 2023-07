Phiadvisor se rapproche de Valquant Expertyse et devient Phiadvisor Valquant

Deux acteurs indépendants de l'analyse de marché, Phiadvisor et Valquant Expertyse, annoncent leur fusion pour constituer Phiadvisor Valquant.

Les deux entreprises partagent un ADN commun : la passion des marchés, la rigueur d'une approche systématique, et une recherche innovante.

Depuis plusieurs années, le comportement du marché déroute les investisseurs les plus aguerris : sa compréhension et son anticipation nécessitent des outils qui intègrent l'analyse fondamentale et systématique.

La combinaison de l'offre quantamentale Phiadvisor intégrant l'IA avec l'offre d'analyse de marchés fondamentale et quantitative développée par Valquant Expertyse et Eric Galiegue depuis 30 ans, va permettre à Phiadvisor Valquant de proposer un produit de recherche systématique complet à destination des sociétés de gestion, assureurs, hedge funds, et entreprises cotées.

Avec plus de 40 clients professionnels de l'investissement, l'offre la plus large du marché et une équipe d'une dizaine de professionnels de haut niveau, Phiadvisor Valquant est l'interlocuteur privilégié des investisseurs et s'impose comme un acteur majeur de l'analyse indépendante de la place de Paris.

Retrouvez l'intégralité du communiqué dans le PDG ci-dessous