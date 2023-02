PHERECYDES : projet de rapprochement stratégique avec Erytech en vue de créer un leader mondial de la phagothérapie

- Le rapprochement stratégique s'appuierait sur l'expertise et les ressources complémentaires des deux sociétés afin d’accélérer le développement de la phagothérapie destinée à lutter contre l’antibiorésistance, notamment via l'étude de phase II PhagoDAIR menée par PHERECYDES, et à son extension à d'autres domaines anti-infectieux et thérapeutiques présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits



- La visibilité financière de la nouvelle entité issue de la fusion s'étendrait jusqu'au 3ème trimestre 2024, avec une position de trésorerie consolidée d’environ 41 millions d’euros au 31 décembre 2022, et permettrait de financer de multiples étapes cliniques de ses programmes existants et futurs

- Cette opération clôturerait le processus d’évaluation stratégique annoncé par ERYTECH en plusieurs occasions depuis novembre 2021 et ouvrirait la voie à l'élargissement des programmes de développement de PHERECYDES dans le domaine de l’antibiorésistance et au-delà

- La clôture de l’opération est prévue pour la fin du deuxième trimestre 2023

- L'opération, soutenue par les principaux actionnaires de PHERECYDES et d'ERYTECH, permettra aux actionnaires historiques de PHERECYDES de détenir environ 49% de l'entité combinée



