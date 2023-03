Pherecydes Pharma sélectionnée pour la promotion 2023 du programme French Tech Health20

Ce programme d’accompagnement vise à favoriser les innovations et renforcer la souveraineté dans le domaine des technologies de santé



Nantes, le 27 mars 2023 – 7h CEST - Pherecydes Pharma (FR0011651694 - ALPHE), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce sa sélection dans le programme Health20 de la French Tech 2023.



Thibaut du Fayet, Directeur Général de Pherecydes Pharma, déclare : « La sélection de Pherecydes Pharma au sein de French Tech Health20 récompense les efforts réalisés par nos équipes et reconnaît notre rôle dans le développement de la filière de la phagothérapie en France, considérée comme une technologie stratégique à l’échelle européenne. Notre objectif est de mettre au point des traitements efficaces contre les infections bactériennes résistantes et je suis convaincu que notre inclusion au programme Health20 constitue un réel atout pour la montée en puissance de nos projets ».





Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.