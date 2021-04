Pherecydes Pharma publie ses résultats financiers annuels 2020 et confirme ses perspectives 2021

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Grâce au vif succès de notre introduction en Bourse, nous sommes en train d'accélérer les investissements stratégiques dans nos programmes R&D et cliniques. Cette montée en puissance s'accompagne d'une politique de propriété intellectuelle toujours très active qui s'est concrétisée récemment par la délivrance de deux nouveaux brevets stratégiques aux Etats-Unis. En parallèle, nos phages continuent à être utilisés dans le cadre des traitements compassionnels par de nouveaux centres hospitaliers en France et nous sommes impatients de répondre à ce besoin médical grandissant de manière plus large dès l'obtention des ATU attendue au cours du 2nd semestre de cette année. Compte tenu de ces réalisations et du potentiel clinique de nos trois classes de phages visant les bactéries parmi les plus résistantes, Pherecydes dispose de nombreux atouts pour s'imposer comme un acteur incontournable de la phagothérapie de précision. »



