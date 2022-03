Pherecydes Pharma obtient un nouveau brevet pour ses phages anti-Pseudomonas aeruginosa en Europe

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Pseudomonas aeruginosa figure parmi les six germes résistants aux antibiotiques les plus mortels . Le travail substantiel de nos équipes de R&D et de propriété intellectuelle continue de produire des résultats très concrets, comme en attestent nos communications régulières sur l’obtention de brevets dans différentes zones stratégiques, et je souhaite les en remercier. En effet, la politique de propriété intellectuelle fait partie intégrante de notre stratégie d’entreprise et vise à protéger nos investissements dans la phagothérapie de précision, l’une des voies les plus prometteuses face aux carences de la recherche antibiotique et où Pherecydes Pharma entend occuper un rôle prépondérant. »





