Pherecydes Pharma : les actionnaires approuvent la fusion

Pherecydes Pharma communique les résultats de son Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2023



Les actionnaires de Pherecydes Pharma et d’Erytech Pharma approuvent la fusion entre les deux sociétés pour créer Phaxiam Therapeutics, un leader mondial de la phagothérapie



Didier Hoch, Président du Conseil d’administration de Pherecydes Pharma et Thibaut du Fayet, Directeur général de Pherecydes Pharma, ont commenté : « Nous sommes particulièrement heureux de l’approbation très large reçue de nos actionnaires, ainsi que de ceux d’Erytech, pour cette fusion, et nous tenons à les remercier vivement pour leur soutien. L'ambition de Phaxiam Therapeutics est de devenir un leader mondial de la phagothérapie et nous sommes convaincus que nous y parviendrons grâce aux fortes synergies et complémentarités qui s’unissent dans le cadre de ce projet à fort potentiel et fort enjeu de souveraineté. »



