PHAXIAM Therapeutics publie son niveau de trésorerie, son nouveau calendrier financier et annonce sa participation à de prochaines conférences investisseurs

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 5 septembre 2023 – 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), publie aujourd’hui sa trésorerie au 30 juin 2023 et son calendrier financier pour le second semestre 2023.



Position de trésorerie au 30 juin 2023



Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de PHAXIAM Therapeutics s’élevaient à 25,2 millions d'euros, soit environ 27,5 millions de dollars.





Nouvelles dates des publications financières pour le second semestre 2023



Point sur l’activité et principaux éléments financiers du 2ème trimestre et du

1er semestre 2023 : 21 septembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 25 septembre 2023 (14h30 CEST/08h30 EST).



Point sur l’activité et principaux éléments financiers du 3ème trimestre 2023 : 14 novembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 15 novembre 2023 (14h30 CET/08h30 ET).



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : phaxiam@newcap.eu