Phaxiam Therapeutics lance une augmentation de capital de 10 millions d'euros

(AOF) - Phaxiam Therapeutics ( -0,35% à 2,86 euros ) annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant d’environ 10 millions d'euros, pouvant être porté à environ 11,5 millions d'euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. L'ex-Erytech précise que le prix de souscription est fixé à 2 euros par action nouvelle et que la période de souscription courra du 17 juin 2024 au 25 juin 2024, inclus.

Le produit brut de l'émission complètera les ressources financières actuelles de la société et sera destiné à financer le fonds de roulement excluant le remboursement de sa dette. La visibilité sera prolongée jusqu'au mois de mars 2025 dans l'hypothèse d'une augmentation de capital réalisée à 100%, jusqu'au mois de janvier 2025 si elle est réalisée à 75% et jusqu'à début avril 2025 si elle est réalisée à 115%.

L'augmentation financera aussi l'avancement du portefeuille d'essais cliniques, en particulier le lancement d'une première étude clinique globale (EU/US) de phase II " Gloria " dans le traitement des infections des prothèses ostéoarticulaires par la bactérie Staphylococcus aureus.

"Je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien du fonds Auriga IV Bioseeds et d'autres actionnaires historiques, ainsi que d'un nouvel investisseur institutionnel d'envergure, l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'État français dans le cadre de la convention French Tech Souveraineté", déclare le directeur général Thibaut du Fayet.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.