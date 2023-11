PHAXIAM Therapeutics fait le point sur ses activités et publie ses résultats du troisième trimestre 2023

Webinaire en français le mercredi 15 novembre 2023 à 11h00 CET



Poursuite d’une stratégie de développement clinique ambitieuse afin de créer un leader mondial de la phagothérapie ciblant des indications à forte valeur ajoutée



Traitement de plus de 90 patients souffrant d'une infection ostéoarticulaire sur prothèse sévère et résistante de la hanche ou du genou (PJI) dans le cadre de l’Autorisation d’Accès Compassionnel



Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à 15,6 millions d’euros (16,5 millions de dollars) au 30 septembre 2023



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 14 novembre 2023 - 22h05 CET – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes sévères, fait aujourd’hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023.





