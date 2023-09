PHAXIAM Therapeutics étend son portefeuille de phages à une nouvelle cible bactérienne résistante et agressive, Klebsiella pneumoniae

Responsable d’infections graves, Klebsiella pneumoniae se caractérise par sa forte résistance aux antibiotiques



Entrée des phages anti-Klebsiella pneumoniae de PHAXIAM en développement pré-clinique afin d'évaluer leur efficacité dans les infections pulmonaires, sanguines et urinaires, en complément des trois cibles majeures déjà développées (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli)



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 19 septembre 2023 – 07h00 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau programme de développement préclinique ciblant une bactérie caractérisée par sa forte résistance aux antibiotiques, Klebsiella pneumoniae.



