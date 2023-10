PHAXIAM Therapeutics annonce un niveau de performance élevé de ses deux phages anti- Staphylococcus aureus

sur des souches cliniques

Les données obtenues à partir du phagogramme développé par PHAXIAM, le premier test de sensibilité aux phages disposant du marquage CE, ont montré un taux de réponse de 98% sur 105 souches cliniques de S. aureus

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 9 octobre 2023 - 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), annonce un spectre d'activité très large de ses phages anti-S. aureus (PP1493 et PP1815) contre des souches bactériennes cliniques.

Une analyse rétrospective a été réalisée sur 105 souches cliniques de Staphylococcus aureus, testées à l'aide du phagogramme de PHAXIAM dans le cadre d'essais cliniques, de thérapies de sauvetage et d’Autorisations d’Accès Compassionnel (AAC). Les résultats ont démontré que 98% de ces souches pathogènes de S. aureus étaient sensibles à au moins l’un des deux phages anti- S. aureus de PHAXIAM (PP1493 et PP1815).

Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro (IVD) conçu pour mesurer la sensibilité des souches bactériennes présentes chez les patients aux phages de PHAXIAM Therapeutics. Il s’agit également du premier test IVD dédié à l’évaluation de l’activité des phages qui dispose du marquage CE.

Thibaut du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM Therapeutics, déclare : « Les données obtenues à partir de cette analyse rétrospective confirment que notre phagogramme est une plateforme IVD très efficace pour nos développements cliniques actuels et à venir. Le spectre d'activité de 98% de nos phages anti-S. aureus est exceptionnellement élevé par rapport à d'autres solutions concurrentes. Les données obtenues prouvent également que notre phagogramme est très performant, ce qui en fait un atout unique pour le développement d'autres phages de notre portefeuille. Je tiens à remercier toutes nos équipes pour le travail remarquable qu'elles ont accompli sur ce projet depuis plusieurs années. Un actif aussi différenciant, combiné à nos données uniques d'activité clinique obtenues lors de nos traitements compassionnels et AAC, confirme que PHAXIAM est bien positionnée pour devenir un leader mondial de la phagothérapie et intensifier la lutte contre les infections sévères et résistantes. »

À propos du développement du phagogramme

Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro (IVD) conçu pour déterminer la sensibilité des souches bactériennes présentes chez les patients aux phages de PHAXIAM Therapeutics. Cette solution répond aux exigences de sécurité et de performance des tests de sensibilité aux antibiotiques. PHAXIAM a développé et validé ce test de sensibilité aux phages conformément à la directive européenne 98/97/CE. Il a été démontré que les critères de fiabilité (répétabilité et reproductibilité) et d'exactitude présentés par le phagogramme sont conformes aux normes analytiques internationales telles que l'ISO 20776-2 et les directives analytiques de la FDA. PHAXIAM a mis au point un laboratoire de diagnostic in vitro entièrement équipé dédié à l'évaluation des phages thérapeutiques expérimentaux. Le laboratoire de diagnostic de PHAXIAM a été conçu et mis en place conformément à l'ISO 15189 (Laboratoire Médical Biologique) et à l'ISO 13485 (Dispositif Médical).

À propos de PHAXIAM Therapeutics

PHAXIAM est une société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société s'appuie sur une approche innovante basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries. PHAXIAM développe un portefeuille de phages ciblant 3 des bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus , Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa .

PHAXIAM est cotée sur le Nasdaq Capital Market aux Etats-Unis (ticker : PHXM) et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135, ticker : PHXM). PHAXIAM fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

