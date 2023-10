PHAXIAM Therapeutics annonce un niveau de performance élevé de ses deux phages anti-Staphylococcus aureus sur des souches cliniques

Les données obtenues à partir du phagogramme développé par PHAXIAM, le premier test de sensibilité aux phages disposant du marquage CE, ont montré un taux de réponse de 98% sur 105 souches cliniques de S. aureus.



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 9 octobre 2023 - 22h05 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), annonce un spectre d'activité très large de ses phages anti-S. aureus (PP1493 et PP1815) contre des souches bactériennes cliniques.





