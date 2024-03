PHAXIAM Therapeutics annonce la réalisation du retrait volontaire de ses « American Depository Shares » du Nasdaq Stock Market

Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 11 mars 2024, à 7h00 CET - PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : PHXM), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes, annonce aujourd'hui que le retrait volontaire du Nasdaq Capital Market (« Nasdaq ») des American Depositary Shares (« ADS ») représentant ses actions ordinaires, est désormais effectif. Chaque ADS représente une action ordinaire de la Société. La Société déposera un formulaire F-15 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») afin de suspendre ses obligations de déclaration en vertu du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé (« Exchange Act »), en ce qui concerne les ADS et les actions ordinaires sous-jacentes. La Société prévoit que le désenregistrement des ADS en vertu de l'Exchange Act sera effectif 90 jours après le dépôt du formulaire F-15.



