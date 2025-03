AOF - EN SAVOIR PLUS

L'exploitation de la société "se poursuit pendant la période d'observation, conformément aux dispositions légales". La biotech ajoute que des communiqués de presse seront "régulièrement publiés, au fur et à mesure de l'état d'avancement de la procédure".

La publication des résultats annuels de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, initialement prévue le 13 mars 2025 , est reportée au 27 mars 2025. "Compte tenu de l'incertitude concernant l'issue de la procédure de redressement judiciaire et des démarches entreprises par la société", la suspension de la cotation des actions est "maintenue jusqu'à nouvel ordre".

(AOF) - Phaxiam Therapeutics (ex-Erytech, aujourd’hui suspendue) annonce qu’à sa demande, le Tribunal de Commerce de Lyon a décidé le 6 mars 2025 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Cette biotech spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes évoque « une impasse de financement » dans un contexte de financement « extrêmement difficile pour les biotechs et les small caps cotées et après plusieurs initiatives infructueuses de refinancement ».

Phaxiam : procédure de redressement judiciaire et report de la publication des résultats

