Phaxiam: le titre monte, données cliniques encourageantes information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Phaxiam a fait part hier soir de résultats cliniques prometteurs chez 88 premiers patients européens traités dans le cadre de l'accès compassionnel (sans autorisation de mise sur le marché) accordé à ses thérapies.



La société biopharmaceutique, qui développe des traitements pour les infections bactériennes sévères et résistantes, dit avoir atteint un contrôle de l'infection à trois mois (critère d'évaluation clinique) de 75% sur cette cohorte de patients.



Dans un communiqué, Phaxiam souligne que ce taux peut être considéré comme 'élevé' et qu'il représente une amélioration 'significative' par rapport au traitement standard au sein de cette population de patients, jugée difficile à traiter.



Il s'agit en effet d'individus souffrant d'infections sévères récurrentes, souvent associées à une résistance aux antibiotiques.



Depuis 2017, Phaxiam indique avoir traité plus de 120 patients sous statut compassionnel, la majorité souffrant d'infections ostéoarticulaires sur prothèses (PJI) de la hanche ou du genou dues à staphylococcus aureus ou à pseudomonas aeruginosa.



Pour mémoire, l'approche de Phaxiam est basée sur l'utilisation de phages, des virus naturels tueurs de bactéries ciblant les bactéries les plus résistantes et les plus dangereuses, qui représentent à elles seules plus des deux tiers des infections résistantes nosocomiales.



Suite à ces annonces, l'action Phaxiam grimpait d'environ 4% mercredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées PHAXIAM THERAPEUTICS 1,75 EUR Euronext Paris +2,94%