PHAXIAM : communiqué de presse relatif à la suspension de cours

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A LA SUSPENSION DE COURS



Lyon (France) – 6 mars 2025 à 11:30 CET – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM - FR001400K4B1), a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre admis sur le marché Euronext d'Euronext Paris à compter de la publication du présent communiqué, dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse.



