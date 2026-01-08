Phathom Pharmaceuticals s'effondre après une levée de fonds de 130 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier -

** Les actions de Phathom Pharmaceuticals PHAT.O sont en baisse de 13,7 % avant l'ouverture à 15,61 $ après la tarification de son offre secondaire de 130 millions de dollars réalisée dans la nuit

** La biopharmaceutique axée sur les maladies gastro-intestinales (GI) a annoncé mercredi en fin de journée () le prix d'environ 8,1 millions d'actions, y compris environ 1,3 million de bons de souscription préfinancés, à 16 $, soit une décote de 11,5 % par rapport au dernier cours

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour le fonds de roulement et les dépenses de commercialisation et de R&D

Guggenheim et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre conjoints

** Après la cloche, mercredi, la société a déclaré qu'elle prévoyait () un chiffre d'affaires net d'environ 57 à 58 millions de dollars pour le quatrième trimestre et des liquidités d'environ 130 millions de dollars au 31 décembre

** Avec environ 71,1 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,3 milliard de dollars

** Les actions de PHAT ont augmenté d'environ 10% le mercredi, ce qui les place en hausse de 9% pour le début de 2026. L'action a grosso modo doublé en 2025

** 9 des 11