Phase de traitement achevée pour l'essai VITESSE de DBV
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 07:18

DBV Technologies annonce que la dernière visite des patients a été effectuée dans le cadre de l'essai clinique de phase 3 VITESSE du patch VIASKIN Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides.

Cette étude de 12 mois évalue l'efficacité et la sécurité du patch chez 654 sujets (randomisés 2:1), représentant des personnes réparties sur 86 sites aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie.

Avec l'achèvement de la phase de traitement en double aveugle contrôlée par placebo de l'étude, la société demeure en voie pour annoncer les résultats préliminaires de VITESSE au quatrième trimestre de cette année.

Valeurs associées

DBV TECHNOLOGIES
2,430 EUR Euronext Paris +0,21%
