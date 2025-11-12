Phase de traitement achevée pour l'essai VITESSE de DBV
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 07:18
Cette étude de 12 mois évalue l'efficacité et la sécurité du patch chez 654 sujets (randomisés 2:1), représentant des personnes réparties sur 86 sites aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie.
Avec l'achèvement de la phase de traitement en double aveugle contrôlée par placebo de l'étude, la société demeure en voie pour annoncer les résultats préliminaires de VITESSE au quatrième trimestre de cette année.
Valeurs associées
|2,430 EUR
|Euronext Paris
|+0,21%
A lire aussi
-
L'économie française devrait progresser légèrement au quatrième trimestre, l'incertitude élevée, alimentée par la situation politique, contribuant au ralentissement du rythme croissance en novembre, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle ... Lire la suite
-
Pluxee indique envisager une action en justice au Brésil contre des mesures à propos du Programme d'Alimentation du Travailleur (PAT), concernant notamment le taux de commission commerçant, les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant. Le ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Pour sa part, le RSI est plutôt dans une zone de ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer