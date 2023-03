PHARNEXT : Nouvelle étude publiée par Edison Investment Research valorisant les actifs de Pharnext

PARIS, France, le 7 mars 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce la publication par le cabinet d'analyse financière Edison Investment Research d'une actualisation de sa note de recherche et d'évaluation des actifs de la Société.

Dans cette note, intitulée « Une structure juridique révisée pour offrir une stabilité opérationnelle », Edison Investment Research écrit en résumé - conclusion de son étude :

« Dans le but d'accroître la surveillance opérationnelle et la stabilité financière, Pharnext a modifié son cadre juridique, passant d'une société anonyme à une société en commandite par actions, après approbation des actionnaires. Pharnext Développement, une société anonyme contrôlée par Néovacs (avec Hugo Brugière comme président), sera le seul commandité avec les actionnaires existants comme commanditaires. Cela fait suite à l'engagement pris par Néovacs en janvier 2022 de fournir des liquidités à Pharnext (jusqu'à 24 millions d'euros jusqu'en décembre 2023 à Euribor +12%) pour faire progresser l'actif principal PXT3003 jusqu'à la publication des données finales (prévue au 4 ème trimestre 2023). Nous révisons notre évaluation pour le chiffre estimé de la dette nette et les dernières actions en circulation (875,2 millions au 17 février 2023). Tout en maintenant notre probabilité de succès pour PXT3003 à 70%, nous augmentons notre taux d'actualisation de 12,5% à 15% en raison de la récente volatilité des biotechnologies et des risques macroéconomiques accrus. Notre valorisation s'élève désormais à 217 millions d'euros (contre 269 millions d'euros), soit 0,25 €/action de base (contre 250 €/action précédemment, après la consolidation des actions dans un rapport de 5 000:1) . Nous soulignons que la valorisation et les opinions contenues dans cette note sont basées uniquement sur des informations disponibles publiquement et sont cohérentes avec notre approche pour notre couverture continue de Pharnext. »

La valorisation boursière de Pharnext (arrêtée à la date du 6 mars 2023) est de 613 k€ [1] .

La note de recherche complète explique la base de l'évaluation, ainsi que les hypothèses et les risques ; elle est disponible sur les sites Internet de Pharnext et d' Edison .

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède un nouveau candidat médicament, PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. PXT3003 bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, PXT3003 a terminé une étude clinique de Phase III, l'essai PLEO-CMT, avec des résultats préliminaires encourageants. Cet essai a été suivi d'une étude d'extension en ouvert, l'essai PLEO-CMT-FU, dans laquelle 120 patients poursuivent encore actuellement le traitement avec PXT3003. Les résultats à long terme suggèrent un bénéfice maintenu, en termes de tolérance et d'efficacité, après une durée totale d'étude clinique de 5 ans. Une étude clinique pivot de Phase III internationale, l'essai PREMIER, est en cours, dans laquelle 387 patients atteints de CMT1A ont été inclus. Les premiers résultats de l'essai PREMIER sont attendus au quatrième trimestre 2023. PXT3003 a été découvert avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers, détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400BV89).

[1] Sur la base d'un capital composé de 875 247 049 actions

