Pharnext: le titre repart en baisse après une levée de fonds information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 12:35









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé vendredi avoir bouclé une levée de fonds de 1,3 million d'euros via l'émission d'Océanes-BSA souscrites par Global Tech Opportunities 13.



La société biopharmaceutiques précise que cette opération a donné lieu à l'émission de 1,3 million de BSA et qu'elle entraîner la création de 3,6 millions d'actions nouvelles, ce qui signifie que la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait ramenée à 0,21%.



Avant ce tirage, l'émission d'Océanes-BSA avait déjà permis de lever 33,1 millions d'euros, avec la possibilité de donner encore lieu à la création de près de 526,3 millions d'actions nouvelles.



Sur cette base, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui inférieure à 0,0008%.



En Bourse, l'action Pharnext chutait de 14% vendredi après s'être envolée de plus de 400% mercredi suite à l'annonce de manifestations d'intérêt d'éventuels partenaires pour son principal candidat dans la maladie de Charcot.





