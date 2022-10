Pharnext annonce la mise en place par Néovacs d’une fiducie-gestion pour gérer les valeurs mobilières de Pharnext émises ainsi que les droits et obligations de Néovacs au titre de l’accord de financement signé le 30 septembre 2022

PARIS, France, le 31 Octobre 2022 à 18h30 (CET) – Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la conclusion d’un accord avec la société Néovacs pour la mise en place par Néovacs d’une fiducie-gestion (la « Fiducie »), ayant pour fiduciaire la société Equitis Gestion (le « Fiduciaire »), pour exercer tous les droits et honorer toutes les obligations de cette dernière ainsi que gérer les valeurs mobilières émises par Pharnext au bénéfice respectivement de Néovacs et de la Fiducie au titre du Contrat OBSA signé le 30 septembre 2022 entre Pharnext et Néovacs (la « Convention de Fiducie »).