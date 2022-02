PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE : UNE ANNEE 2021 RESILIENTE APRES UN EXERCICE 2020 EXCEPTIONNEL LIE A LA CRISE SANITAIRE

Une année 2021 résiliente après un exercice 2020 exceptionnel lié à la crise sanitaire

Démarrage d'un plan ambitieux de transformation en 2022 pour accélérer la croissance

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 23 février 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires 2021.

Le détail par semestre se présente comme suit :

Chiffre d'affaires* en M€ 2021 2020 Variation

historique

21/20 2019 Variation

Normalisée** 21/19 1 er semestre 15,9 30,1 -47% 14,3 +11% 2 nd semestre 14,1 15,1 -7% 13,8 +2% Total 2021 30,0 45,2 -34% 28,1 +7%

*Chiffres non audités

**Variation normalisée : croissance 2021 vs. 2019, neutralisant l'année exceptionnelle et atypique de 2020

Une activité en 2021 résiliente dans un marché qui s'est normalisé

Pharmasimple a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 30,0 M€, en baisse de 34% par rapport à un exercice 2020 très atypique mais en hausse de 7% par rapport à une base de comparaison 2019 plus représentative.

L'année 2020 avait en effet enregistré une hyper-croissance d'activité portée par les ventes de masques, de gel hydro-alcooliques et des autres produits de prévention, liées à l'émergence soudaine de la pandémie à la Covid-19. Compte-tenu de la forte demande et de la rareté de l'offre, le chiffre d'affaires 2020 avait profité d'une manne exceptionnelle dans un marché déséquilibré. Le CA des produits de prévention Covid-19 ressortait en 2020 à plus de 13 M€.

Evolution du modèle économique de Pharmasimple

En 2021, Pharmasimple a procédé à une réflexion stratégique en profondeur pour faire évoluer son modèle de développement aujourd'hui 100% online.

Les points forts du groupe reposent aujourd'hui sur la largeur de son offre produits, l'efficience de sa logistique grâce à un ERP adapté et une notoriété élevée sur les marchés français et belges.

Afin de tirer le meilleur parti de ses atouts, le groupe envisage d'adapter son business model à partir de 2022 vers un mix online/offline, afin de réduire ses dépenses marketing, de limiter la pression moyenne sur les prix des articles en catalogue et d'augmenter le conseil, permettant de mieux diffuser la parapharmacie.

Pour ce faire, Pharmasimple entend faire évoluer sa stratégie comme suit :

Intégrer dans le périmètre en Belgique des pharmacies permettant d'ajouter aux gammes de produits actuelles les médicaments, offrant par nature plus de récurrence dans les revenus,

Utiliser en parallèle les plateformes internet en relais des points de vente physiques quand ceux-ci sont fermés, afin de maximiser leur utilisation,

Et élargir sa gamme de produits online vers les médicaments OTC pour accroître le panier moyen.

Des acquisitions de pharmacies seront réalisées en fonction des opportunités à partir de 2022 puis intégrées progressivement dans l'écosystème du groupe. Celles-ci pourront être financées par une combinaison de fonds propres et quasi-fonds propres mais également de dettes, compte-tenu du niveau de récurrence de chiffre d'affaires, de la qualité des marges des officines et des synergies attendues par le rapprochement avec Pharmasimple.

Ce plan ambitieux de transformation de Pharmasimple devrait permettre de poursuivre et d'amplifier la trajectoire de croissance du groupe tout en stabilisant puis accroissant sa marge opérationnelle.

« L'exercice 2021 a été un challenge pour le groupe après le dégonflement de la bulle Covid-19 de 2020. Nous l'avons géré tous ensemble chez Pharmasimple et sommes fiers de montrer un chiffre d'affaires en croissance par rapport à une référence 2019 plus normative. Mais cette crise a aussi remis le métier de pharmacien au premier plan, comme acteur incontournable de la santé avec un rôle fort de conseil pour les familles. L'idée nous est alors venue qu'il serait pertinent de faire un rapprochement online/offline dans la parapharmacie et la pharmacie. Avec une expérience réussie dans le monde de l'officine pour certains membres de l'équipe dirigeante de Pharmasimple, nous en avons fait un axe stratégique pour les années à venir avec des premiers résultats attendus dès 2022 », déclare Michael Willems, Président Directeur Général de Pharmasimple

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : 13 avril 2022 après bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30,0 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

