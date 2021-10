PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE : FORT IMPACT DE LA DECROISSANCE D'ACTIVITE DU S1 2021 SUR LA RENTABILITE

Fort impact de la décroissance d'activité du S1 2021 sur la rentabilité

Baisse élevée du chiffre d'affaires liée à la réouverture des magasins physiques

Effet de base important sur les produits de prévention Covid-19

Résistance de la marge brute qui ressort à 1,7 M€ soit un taux de 10,8% (-3,7 pts)

Résultat opérationnel impacté par des provisions exceptionnelles sur stocks

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 07 octobre 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente ses résultats semestriels 2021 :

Données non auditées - en M€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 16,0 30,1 -47% Marge brute (*) 1,7 4,4 -61% EBITDA -1,7 1,4 NS Résultat opérationnel -2,9 0,3 NS Résultat net -3,0 0,3 NS

(*) : marge brute = chiffre d'affaires – coûts d'achat des marchandises vendues – frais de transaction, transport et emballage

Fort effet de base sur le chiffre d'affaires semestriel 2021

Pharmasimple a réalisé sur les 6 premiers mois de 2021 un chiffre d'affaires de 16,0 M€, en décroissance de 47% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'année 2020 avec la Covid-19 avait permis aux marchés moins matures comme la parapharmacie online d'attirer de nombreux nouveaux clients, n'ayant jamais acheté sur les sites e-commerce les types de produits vendus par Pharmasimple. L'augmentation du taux de pénétration de l'e-commerce par rapport aux ventes offline a particulièrement cru en 2020. La crise a également confirmé l'intérêt d'être dans un marché avec des produits liés au bien-être et à la santé. L'année 2021 marque le retour à la « normale ». Bien que l'e-commerce ait fait de nouveaux adeptes lors des périodes de confinement, l'euphorie de l'année 2020 a disparu et laisse place à une année nettement plus classique.

En parallèle, le 2ème trimestre 2020 avait connu une forte demande en produits de prévention Covid-19 (masques, gel hydroalcoolique, …) qui étaient en forte tension. A cette occasion, Pharmasimple avait mis en place un sourcing innovant pour s'approvisionner directement en Asie et fournir ces produits à ses clients à des conditions financières avantageuses, générant un supplément exceptionnel de chiffre d'affaires et de marge.

Impact de la décroissance sur les indicateurs de rentabilité et le bilan

Malgré l'attention portée à la maîtrise des coûts, la diminution exceptionnelle d'activité a engendré une dégradation de la marge brute qui passe de 14,5% au S1 2020 à 10,8% au S1 2021.

Pour limiter la baisse tendancielle de la demande, Pharmasimple a recouru à plus de trafic payant (SEA) qu'en 2020 et a renforcé son équipe IT. En conséquence les charges opérationnelles (frais de personnel plus charges externes) ont cru de 14%. L'Ebitda ressort en perte de 1,7 M€.

Après imputation des dotations nettes aux amortissements, ainsi que des réductions des valeurs sur stock, la société termine le S1 2021 avec une perte opérationnelle de 2,9M€ contre un profit de 0,3 M€ au S1 2020. En tenant compte d'un résultat financier de -0,1 M€ et en l'absence d'impôts sur les bénéfices, le résultat net de la période ressort à un déficit de 3,0 M€.

La dégradation de la rentabilité et la forte décroissance de l'activité ont impacté les équilibres financiers de Pharmasimple. La dette nette ressort à 7,4 M€ (vs.5,3 M€ à fin 2020) en tenant compte d'une trésorerie active de 1,8 M€ et d'un endettement brut de 9,2 M€.

Maintien d'un niveau de confiance élevé pour l'avenir

Le Groupe va dynamiser sa stratégie de croissance future en misant sur des nouveaux canaux de distribution pour compléter son offre internet. Le lancement du concept store Pharmasimple et la distribution des produits médicaments sans ordonnance (OTC) en Belgique sont parmi les projets de développement de Pharmasimple.

Depuis quelques années, une clientèle diversifiée (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) manifeste un intérêt croissant pour les produits de parapharmacie. Cette clientèle est poussée vers des achats « plaisir » et « santé ». Elle est de plus en plus concernée par la volonté de bien vieillir tout en portant une attention particulière à l'apparence et à la santé. Les clients sont plus attentifs à leur peau ou aux carences liées aux modes de vie moderne, leurs attentes sont davantage focalisées sur les produits de parapharmacie considérés comme sains et non-agressifs pour la peau, ainsi que sur les compléments alimentaires.

Avec des fondamentaux de marché toujours solides, Pharmasimple réitère sa confiance dans sa capacité à délivrer dans les prochaines années une croissance durable.

Ainsi qu'annoncé par communiqué de presse Pharmasimple a conclu une convention d'investissement avec Alpha Blue Ocean portant sur un montant de financement pouvant aller jusqu'à 10 M€. Ce partenariat devrait permettre d'assurer la pérennité et la croissance de Pharmasimple dans les années à venir.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZqdaZialGzHnHBxYshna5Zkm5xnmGGUl5aZlJRxk8vJbpyVlmqUm5iYZnBimWdu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71428-cp-pharmasimple-rs-2021-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com