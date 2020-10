PHARMASIMPLE : Croissance de 78% du chiffre d'affaires 9 mois 2020 à 38,3M EUR

Croissance de 78% du chiffre d'affaires 9 mois 2020 à 38,3M€

Activité du 3 ème trimestre en hausse de 13%

Augmentation du trafic sur les plateformes d'e-commerce de 34% au 3 ème trimestre

Impact favorable et durable de la crise sanitaire sur les commandes de produits de prévention

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 20 octobre 2020, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2020 en très forte progression.

Le détail par trimestre se présente comme suit :

Chiffre d'affaires* en M€ 2020 2019 Variation 1er trimestre 10,1 5,4 + 89 % 2ème trimestre 20,1 8,9 + 124 % 3ème trimestre 8,1 7,2 +13 % Total 9 mois 2020 38,3 21,5 +78 %

*Chiffres non audités

Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires au T3 2020 dans un environnement plus stabilisé

Après le pic exceptionnel d'activité du 2ème trimestre, justifié par une phase de fort stockage de produits de prévention de la part des ménages et des entreprises pour faire face à la Covid-19, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre a poursuivi son ascension avec une croissance de 13%.

Pharmasimple continue de bénéficier de la dynamique de ses plateformes d'e-commerce. Le trafic total a augmenté sur les 9 premiers mois de l'année de 53% par rapport à la même période de l'exercice précédent avec une augmentation de 94% du trafic naturel (dont 183% pour le seul site Pharmasimple.com).

Cette croissance de trafic sur le 3ème trimestre est de 34% et 42% en naturel par rapport au 3ème trimestre 2019. L'augmentation du trafic naturel permet de réduire significativement le coût d'acquisition par rapport à un référencement payant.

Perspectives

Pharmasimple anticipe au dernier trimestre de 2020 une forte augmentation du nombre de commandes internet grâce au trafic généré par le Black Friday et les fêtes de de fin d'année ainsi que la poursuite d'une dynamique positive autour des produits B2B.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2020 : le 26 janvier 2021

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.