Pharmagest - Le Groupe Pharmagest change de nom et deviendra le Groupe Equasens

Thierry CHAPUSOT, Président du Groupe Pharmagest (Euronext Paris – ISIN FR 0012882389), a soumis à l’examen du Conseil d’Administration le projet de changement de nom du Groupe Pharmagest en Groupe EQUASENS.



Cette résolution sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui devrait être convoquée avant la fin du mois de mai 2022.



