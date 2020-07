Pharmagest - Compte-rendu AGM et nomination à la direction générale du Groupe

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2020



NOMINATION A LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE

Grégoire DE ROTALIER nommé Directeur Général Délégué

Élargissement du Conseil d'Administration



Grégoire DE ROTALIER, Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, est nommé Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest. Il aura notamment pour responsabilité la poursuite du développement de sa Division (6 sociétés, 200 personnes) et la poursuite de son implication sur les dossiers transversaux du Groupe.



Par ailleurs, l'Assemblée Générale Mixte du Groupe Pharmagest a voté l'élargissement du Conseil d'Administration du Groupe et entériné la nomination de Monsieur Grégoire DE ROTALIER en qualité d'administrateur. La nomination de M. DE ROTALIER porte le nombre d'administrateurs composant le Conseil d'Administration du Groupe Pharmagest à 12 (la représentation des membres féminins au Conseil d'Administration reste conforme aux dispositions de l'Article L. 225-18-1 du Code de Commerce et s'établit à 41,6%).



