Pharmagest - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : + 2,23%



o Les acquisitions (Groupe ICT, SVEMU, I-MEDS, CARE SOLUTIONS/MALTA BELGIUM) tirent fortement la croissance : impact de +4,20% sur le T1 2020.



o Belles performances des relais de croissance (Divisions Solutions e-Santé et ESMS) qui consolident leur contribution au CA total du Groupe : 26,22%.



o Le Groupe confirme la résilience de son modèle économique qui lui permet de maîtriser l'impact de la crise sanitaire.



En M€ T1 2020* T1 2019 Variation

Chiffre d'affaires 39,00 38,15 + 2,23%

* non audité



Au 31 mars 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 39 M€ en progression de 2,23% par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 (38,15 M€).



Les opérations de croissance externe impactent favorablement le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 (+4,20% du CA total du Groupe), et notamment le Groupe ICT (consolidé depuis octobre 2019) qui représente 1,79% de la croissance du CA total et MALTA BELGIUM (créée en janvier 2020) qui contribue pour 1,88% du CA total du Groupe.



A périmètre comparable (hors cession d'INTECUM et hors acquisition du Groupe ICT et de SVEMU, prise de participation au capital d'I-MEDS, acquisition des activités de CARE SOLUTIONS et création de MALTA BELGIUM), le chiffre d'affaires du Groupe Pharmagest est en retrait de -1,87%.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de Pharmagest : www.pharmagest.com