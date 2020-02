Pharmagest - Chiffre d'affaires 2019 à 158,55 M€ en progression de +6,78%

Chiffre d'affaires 2019 à 158,55 M€ en progression de +6,78%



o Le Groupe Pharmagest confirme la réalisation de ses objectifs de croissance.

o Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires annuel de 158,55 M€ en progression de 6,78% par rapport à 2018 (+5,64% à périmètre comparable).

o Toutes les Divisions progressent.

o Perspectives 2020 : croissance soutenue de l'activité et poursuite du développement de sa stratégie structurante dans le monde de la Santé.



