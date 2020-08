Pharmagest - Chiffre d'affaires 1er semestre 2020

La résilience du modèle économique du Groupe Pharmagest lui permet d'absorber le choc de la crise sanitaire et d'afficher une activité en croissance au S1 2020 de +1,37% à 77,93 M€.

o Evolution variable de l'activité selon les Divisions.

o Impact positif des acquisitions (SVEMU, I-MEDS, Groupe ICT, MALTA BELGIUM, PANDALAB) sur la croissance du Groupe : +4,44% sur le S1 2020.

o Effet significatif de l'intégration du Groupe ICT, MALTA BELGIUM et PANDALAB dans la Division ESMS dont le chiffre d'affaires progresse de 37%.

o Perspectives.

o Des opportunités de marché face aux enjeux de demain plus que jamais prometteuses pour le Groupe.

o Forte reprise de l'activité commerciale.

o Hausse significative des prises de commandes depuis début juin.

o Maintien des ambitions du Groupe à moyen terme, en particulier de rentabilité, grâce au mix-activités du 1er semestre favorable aux activités à meilleures marges.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site du Groupe : www.pharmagest.com

