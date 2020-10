Pharmagest - AGE du 25 septembre - Résultat des votes

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2020





Nombre d'actions composant le capital social : 15 174 125



Nombre d'actions exclues du droit de vote : 115 791



Nombre d'actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 12 568 545



Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, prolongée jusqu'au 30 novembre 2020 par le décret n°2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n°2020-629 du 25 mai 2020, les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée Générale Extraordinaire ont été adaptées.



L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie comme prévu à huis clos le vendredi 25 septembre 2020 à 17 heures 30 au siège de la Société et a donné au Conseil d'Administration l'autorisation de consentir des options d'achat d'actions.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de Pharmagest : www.pharmagest.com

