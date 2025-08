Pfizer surprend au 2e trimestre et relève ses ambitions pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 13:02









(Zonebourse.com) - Pfizer a publié un résultat net ajusté en forte hausse de 30 % au deuxième trimestre 2025, à 4,43 milliards de dollars, soutenu par une progression de 10 % de son chiffre d'affaires à taux de change constants, à 14,7 milliards de dollars. Le résultat net publié ressort à 2,91 milliards de dollars, contre 41 millions un an plus tôt.



Le bénéfice par action (BPA) ajusté s'établit à 0,78 USD, contre 0,60 USD un an plus tôt. Cette performance s'explique par la hausse des ventes de plusieurs médicaments clés, notamment Comirnaty (+95 % en organique), Paxlovid (+71 %) et Vyndaqel (+21 %), malgré l'impact négatif des remises plus importantes liées à la réforme du Medicare américain.



La laboratoire met en avant la baisse des dépenses de vente, d'administration (-8 %) et de R&D (-9 %) à périmètre constant, traduisant les effets des initiatives d'économies en cours.



Pfizer confirme sa guidance de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, entre 61 et 64 milliards de dollars, mais relève sa prévision de BPA ajusté à une fourchette de 2,90 à 3,10 USD (contre 2,80 à 3,00 USD auparavant), malgré l'intégration d'un effet dilutif ponctuel de 0,20 USD lié à l'accord avec 3SBio.



Le PDG Albert Bourla s'est dit confiant dans la capacité du groupe à continuer de créer de la valeur pour les patients et les actionnaires. La société confirme également être en bonne voie pour générer 7,2 milliards de dollars d'économies nettes d'ici 2027 grâce à ses programmes de réduction des coûts.



A la suite de cette publication, le titre s'arroge plus de 3% en pré-ouverture à New York.





